Walmart nimmt Waffen von der Verkaufsfläche

In den USA hat der Einzelhandelskonzern Walmart Munition und Waffen von den Verkaufsflächen aller seiner Geschäfte entfernt.

Und zwar - nach Angaben des Unternehmens - aus Angst vor Unruhen in einigen Gebieten des Landes. Man wolle Mitarbeitende und Kunden durch die Entscheidung schützen. Waffen und Munition sollen jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit nur auf Nachfrage verkauft werden.

In den USA war es zuletzt in der Großstadt Philadelphia zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommmen. Auslöser waren die tödlichen Polizeischüsse auf den Afroamerikaner Walter Wallace.

Schon nach dem Tod von George Floyd und den darauffolgenden Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus hatte Walmart eine ähnliche Entscheidung getroffen und Waffen und Munition von der Verkaufsfläche genommen.

Walmart verkauft nach eigenen Angaben in rund der Hälfte aller Filialen in den USA Waffen und Munition - der Konzern steht deswegen immer wieder in der Kritik.