Zur Uni gehen ist in den USA oft richtig teuer – deswegen vergeben unter anderem die Hochschulen selbst Kredite und Stipendien. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, haben im letzten Jahr aber ausgerechnet die reichsten Studierenden die meiste finanzielle Unterstützung erhalten.

Die Agentur zitiert einen Bericht des US-Zentrums für Bildungsstatistiken, nach dem Studierende aus Haushalten im obersten Einkommensviertel im Schnitt mehr als 11.300 US-Dollar erhielten. Studierende aus Haushalten im untersten Einkommensbereich bekamen dagegen im Schnitt 7.500 Dollar – also ein Drittel weniger.

Ein Bildungsexperte der Uni Georgetown erklärt das so: US-Hochschulen bieten eher keine bedarfsgerechte Förderung, sondern sie locken gezielt Reiche an - weil die Reichen statistisch gesehen erfolgreicher studieren. Laut dem Experten stehen die Hochschulen unter Wettbewerbsdruck - und Studierende mit guten Leistungen und Abschlüssen bringen am meisten Prestige.