Das US-Militär hat ein Problem: zu wenige potenzielle Soldaten und Soldatinnen.

Das liegt wohl daran, dass die Menschen in den USA generell zu dick sind. Darauf weisen Forschende hin. Ihnen zufolge wurde schon 1946 ein Zusammenhang hergestellt zwischen der allgemeinen Gesundheit in den USA und der nationalen Sicherheit, die durch das Militär gewährleistet wird. Damals waren viele Menschen in den USA unterernährt, weil sie nicht genug Kalorien pro Tag zu sich nahmen.

Heute ist den Forschenden zufolge eher das Gegenteil der Fall: Das Essen hat zu viele Kalorien und die Portionen sind zu groß. Und das wiederum führt dazu, dass viele potenzielle Soldatinnen und Soldaten für den Militärdienst nicht in Frage kommen, weil sie über den Körperfettwerten des US-Militärs liegen. Das trifft mittlerweile auf doppelt so viele Männer und dreimal so viele Frauen zu wie vor 60 Jahren.

Ein möglicher Lösungsansatz für das Problem sind laut den Forschenden mehr Infos über gesunde Ernährung, zum Beispiel in Schulen.