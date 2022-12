In großen Teilen der USA erleben die Menschen die Weihnachtstage in außergewöhnlicher Kälte.

Mehr als anderthalb Millionen Haushalte sind am Heiligabend eine Zeit lang ohne Strom gewesen. Die Bundesstaaten Montana, South Dakota und Wyoming haben Temperaturen von bis zu minus 45 Grad Celsius gemeldet. Auch im Süden und Osten droht inzwischen extremer Frost. Unter anderem der Bundesstaat New York hat den Notstand ausgerufen und an die Bevölkerung appelliert, sich nicht im Freien aufzuhalten. US-Medien berichten von mehr als 20 Todesopfern - die meisten kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben. An Flughäfen wurden mehr als 6.000 Verbindungen gestrichen.