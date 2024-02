Laut der New Yorker Staatsanwaltschaft zahlt die französische Werbeagentur Publicis Health 350 Millionen Dollar. Damit enden Rechtsstreits zwischen der Firma und mehreren US-Bundesstaaten. Die Agentur hatte unter anderem Oxycontin vermarktet - ein starkes Schmerzmittel, das Opioide enthält und schnell abhängig machen kann.



Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat Publicis Health jahrelang dazu beigetragen, dass Ärztinnen und Ärzte das Mittel übermäßig oft verschreiben. Das hätte die Krise angeheizt und Gemeinschaften im ganzen Land zerstört. Die Werbeagentur sagt, die Millionenzahlung sei kein Schuldeingeständnis.



Wenn in den USA Menschen an einer Überdosis sterben, dann stecken laut der Gesundheitsbehörde in drei von vier Fällen Opioide dahinter. Bei den restlichen sind es illegale Drogen.



Fachleute machen für die Suchtkrise Hersteller, Großhandelsfirmen und Apotheken verantwortlich. Sie hätten für diese Schmerzmittel aggressiv Werbung gemacht, ohne auf Warnzeichen zu reagieren. Wegen der Krise sind in den USA viele Pharmaunternehmen angeklagt worden. Es gab auch schon einige Vergleiche wie zwischen Publicis Health und den Bundesstaaten.



Die Firma, die das Opioid Oxycontin herstellt, ist nach vielen Klagen inzwischen pleite. Dem Unternehmen war vorgeworfen worden, die Suchtgefahr des Mittels bewusst zu verschleiern.