Jedes Jahr kommen dort mehr als vier Millionen Leute hin. Und die verursachen eine Menge CO2: alle zusammen mehr als eine Megatonne - und jeder und jede Einzelne vom Gewicht her im Schnitt so viel wie ein Klavier. Den Forschenden zufolge entsteht das allermeiste an Kohlenstoffdioxid-Emissionen schon bei der Anreise. Viele Menschen kommen mit dem Flieger. Nur ein Bruchteil des freigesetzten CO2 kommt bei Aktivitäten im Park selbst zustande.

Sorgen die Touristen und ihr CO2 am Ende dafür, dass vom positiven Effekt der Natur im Yellowstone gar nicht mehr viel übrig bleibt? Nein, sagen die Forschenden. Die Bäume in dem Areal binden so viel Kohlenstoff wieder an sich, dass der Yellowstone-Park trotzdem noch einen positiven Effekt hat, über den Park hinaus. Aber: Bei kleineren Parks könnte es den Fachleuten zufolge anders sein. Sie empfehlen, den Inlands-Tourismus zu stärken, damit mehr Leute aufs Flugzeug verzichten und mit der Bahn oder dem Auto anreisen.