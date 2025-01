In den USA steht in wenigen Tagen wohl das Ende von Tiktok an - und Fans der Plattform wechseln gerade offenbar in großer Zahl zu einer anderen App aus China.

Das Netzwerk Xiaohongshu ist auf die vorderen Plätze der US-Appstores geschnellt - die wird da aber oft auch einfach Red Note genannt. Influencer werben auf Tiktok dafür, umzuziehen. Nach Medienberichten werben auch einige Tiktok-Entwickler dafür. Die App ist allerdings bisher auch in den USA komplett auf Chinesisch. Xiaohongshu bewirbt sich selbst als Lifestyle-App für junge Menschen. Laut dem Portal Techchrunch ähnelt das Layout der App eher Pinterest; gleichzeitig wird sie als Chinas Antwort auf Instagram angesehen. In den USA könnte Tiktok ab Sonntag aus den Appstores verschwinden, wenn der Mutterkonzern Bytedance sie bis dahin nicht verkauft. Als potenzieller Abnehmer gilt X-Besitzer Elon Musk. Zumindest soll das laut einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg eine Option sein, über die die chinesischen Behörden gerade nachdenken. Die US-Behörden sehen in Tiktok ein Risiko, weil Daten von US-Nutzerinnen und -Nutzern nach China gehen.