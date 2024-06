In den USA gibt es immer wieder Streit darum, welche Rolle Religion in der Schule spielen darf. Laut Verfassung herrscht Religionis-Freiheit, an den öffentlichen Schulen gibts auch keinen Religionsunterricht.

Im US-Bundestaat Lousiana wurde jetzt in diesem Zusammenhang ein Gesetz verabschiedet, das für Empörung bei Bürgerrechtsgruppen sorgt: In Klassenzimmern und Hörsälen staatlicher Schulen und Universitäten sollen bis Anfang nächsten Jahres überall die Zehn Gebote hängen - in großer, leicht lesbarer Schrift. Die Republikaner haben im Parlament von Lousiana die Mehrheit und haben das Gesetz mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet. In dem Gesetzestext wird betont, wie wichtig die Zehn Gebote für die Staatsgründung der USA seien. Gegner des neuen Gesetzes sprechen dagegen von einer religiösen Nötigung von Schülern. Das Verfassungsrecht auf freie Religionswahl werde damit verletzt. Lousiana ist bisher der einzige US-Staat mit einem solchen Gesetz. Ähnliche Überlegungen gab es bisher in Texas, Utah und Oklahoma.