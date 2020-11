Was macht eine einsame blanke Stele aus Metall mitten in der Wüste in Utah?

Das fragt eine Helikopter-Crew, die in einem abgelegenen Teil des US-Bundesstaates wilde Schafe zählen wollte. Der Guardian berichtet, dass sie dabei mitten in einer roten Felsenlandschaft die blanke, silberfarbene Stele entdeck haben. Sie ist etwa doppelt so hoch wie ein erwachsener Mensch und scheint nicht zufällig dort zu stehen, sondern sie wurde wohl absichtlich und gründlich im Boden verankert.

