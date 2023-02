In Indien hat die staatliche Tierschutzbehörde die Bevölkerung aufgerufen, den Valentinstag in diesem Jahr nicht als Tag der Romantik - sondern als "Tag der Kuhumarmung" zu begehen.

Das Ministerium schreibt in einer Mitteilung: "Angesichts des immensen Nutzens der Kuh wird das Kuh-Umarmen emotionalen Reichtum bringen und daraus wird unser individuelles und kollektives Glück vergrößert."

Der Kuhumarmungs-Tag soll außerdem die hinduistischen Werte besser fördern, denn im Hinduismus gelten Kühe als heilig. Kritiker sagen, dass sich die Regierung damit an radikale Hindu-Gruppen anbiedern will: Immer wieder haben deren Anhänger an Valentinstag in Geschäften randaliert und Paare eingeschüchtert, die aus zum Essen in einem Restaurant waren. Radikale Hindus sehen den Valentinstag als gefährlichen Einfluss aus dem Westen, der zum Sex mit vielen Partnerinnen und Partnern animiere.

Vorwurf des Religionsmissbrauchs

Menschenrechtsgruppen werfen der hindunationalistischen Regierung von Präsident Narendra Modi vor, den Hinduismus zu missbrauchen, um religiöse Minderheiten zu unterdrücken.



Vor ein paar Jahren sorgte zum Beispiel für Streit, dass im Bundesstaat Uttar Pradesh Krankenwagen für Kühe eingesetzt wurden - während arme Menschen dort überhaupt keine Gesundheitsversorgung bekommen. Immer wieder werden über Gerüchte in den sozialen Netzwerken auch Lynchmorde angezettelt gegen Muslime, die angeblich eine Kuh geschlachtet haben sollen.