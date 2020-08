Pass für Ausländer für 110.000 Euro

Vanuatu hat aktuell keine finanziellen Sorgen - trotz Corona-Shutdown und Zyklon-Schäden.

Wie der Guardian berichtet, hat der Inselstaat im Südpazifik im ersten Halbjahr 2020 einen Überschuss von umgerechnet rund 28 Millionen Euro erwirtschaftet - und zwar fast ausschließlich über den Verkauf von Pässen.

Seit vier Jahren kann man sich einen vanuatischen Pass einfach kaufen: für umgerechnet rund 110.000 Euro. Das meiste davon geht direkt an den Staat. Der vanuatische Pass ist begehrt, weil man damit ohne Visum in die EU, Russland, nach Hongkong und in viele andere Länder reisen kann. Seit Anfang des Jahres haben über das vom vanuatischen Staat aufgelegte Programm mindestens 650 Menschen einen vanuatischen Pass bekommen. Von denen haben aber nur wenige ihren Wohnsitz nach Vanuatu verlegt.

Der Verkauf der Pässe ist umstritten, aber für Vanuatu aktuell eine wichtige Einnahmequelle.