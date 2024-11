Bis zu 60.000 Menschen kommen jeden Tag in den Petersdom nach Rom. Dafür muss man sehr lange in der Schlange stehen. Sehen kann man die berühmte Papstkirche in Zunkunft auch von seiner Couch aus.

Möglich macht das eine neue interaktive Plattform. Im Januar soll ein "Minecraft-Bildungsprojekt" auf den Markt kommen. Das kündigten ein Kardinal und der Microsoft-Chef an. Interessierte können dann virtuell die größte Kirche der Welt erkunden, auf Statuen und Säulen klettern, Mauern zertrümmern und neue bauen - also mit Joystick und Spielkonsole. Laut Microsoft soll die Kombi aus Kulturerbe und Gaming jüngere Menschen erreichen. Die Minecraft-Version ist Teil des neuen KI-Projekts von Vatikan und Microsoft. Dafür haben Drohnen 400.000 Fotos der Renaissance-Kirche gemacht und mit Künstlicher Intelligenz ist ein digitaler Zwilling erstellt worden. Die Website virtual.basilicasanpietro.va soll spätestens Anfang nächsten Jahres freigeschaltet sein.