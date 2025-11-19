Venedig hat seit Sommer eine neue Attraktion. Ein junger Delfin, der immer wieder im flachen Wasser vor dem Markusplatz auftaucht.

Die Venezianerinnen und Venezianer nennen ihn Mimmo, und der springt dort um die vielen Boote herum. Aber das ist gefährlich. Forschende hatten zuletzt Verletzungen an Mimmo festgestellt, die vermutlich von Bootspropellern kommen.

Deshalb soll der Delfin jetzt sanft aus der Bucht von Venedig vertrieben werden. Ein erster Versuch - mit vielen Booten und akustischen Signalen - hat aber nur kurz geklappt. Schon kurze Zeit später war der Delfin zurück vor dem Markusplatz. Die Zeitung La Voce di Venezia berichtet, dass die Behörden jetzt auch über eine akustische Unterwasserbarriere nachdenken. Die könnte Signale abgeben und so den Delphin von den viel befahrenen Wasserstraßen fernhalten.



