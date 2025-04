Venedig zieht jedes Jahr Millionen von Touris an - als Erste überhaupt hat die Stadt deswegen 2024 damit angefangen, in der Hauptsaison Eintritt zu verlangen.

Ab heute wird der wieder fällig. Alle Tagesbesucher und -besucherinnen müssen bis zu zehn Euro bezahlen, wenn sie nur für ein paar Stunden in der Stadt sind. Das Ganze läuft online, man kauft einen QR-Code und lädt den aufs Handy. Die Regel gilt erstmal durchgehend bis Anfang Mai, dann bis Ende Juli an allen Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Übernachtungsgäste brauchen das Ticket nicht. Wer ohne erwischt wird, muss Strafe zahlen.

Letztes Jahr hat Venedig das Ganze getestet, da kostete der Eintritt noch fünf Euro. Insgesamt 485.000 Tages-Touris wurden registriert, das hat der Stadt fast zweieinhalb Millionen Euro eingebracht.

Die Besucherzahlen sanken aber nicht wie erhofft, sondern stiegen trotz der Maßnahme weiter. Insgesamt besuchten mehr als 15 Millionen Menschen die Lagunenstadt. Eine Obergrenze, also eine Maximal-Zahl an Leuten, die reingelassen werden, will Venedig bisher nicht einführen.