Im Canale Grande in Venedig war am Wochenende eine ungewöhnliche Gondel unterwegs: in Form einer neun Meter langen Violine, die in allen Details nach dem Vorbild des Instruments gebaut wurde.

Wie die New York Times berichtet, diente die schwimmende Geige als Plattform für ein Streichquartett. Das spielte darauf das Stück "Vier Jahreszeiten" des venezianischen Komponisten Vivaldi. Gesteuert wurde das Boot von einem Steuermann, der die typische Kleidung aus Vivaldis Zeiten trug: einen schwarzen Umhang und einen schwarzen Dreispitz. Die Idee zu der Violinen-Gondel kam dem Macher im Lockdown letztes Jahr. Er gab ihr den Namen "Noahs Violine", weil sie wie Noahs Arche für einen Neubeginn stehen soll.