Wenige Stunden bevor bei den Filmfestspielen in Venedig die Preise verteilt werden, hat es auf dem Roten Teppich eine Klima-Demo gegeben.

Hunderte Aktivisten und Aktivistinnen besetzten den Promi-Laufsteg vor dem Filmpalast in der Lagunenstadt. Sie trugen weiße Overalls und hielten Slogans hoch. Auch Menschen, die gegen große Kreuzfahrtschiffe in Venedig sind, schlossen sich den Protesten an.

Auf dem roten Teppich vor dem Filmpalast in Venedig posieren normalerweise die Filmstars. Heute Abend geht das Festival zu Ende - es werden der Goldene Löwe für den besten Film und andere Auszeichnungen verliehen.