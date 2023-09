Venedig kämpft seit Jahren mit Overtourism - also mit zu vielen Touristen und Touristinnen.

Um das zu ändern, will die Stadt jetzt Eintritt verlangen. Und über diesen Schritt entscheidet heute der Stadtrat.

Es geht erstmal um eine Testphase ab nächsten Frühjahr. Dann will Venedig von Tagesgästen an bestimmten Tagen fünf Euro Eintritt verlangen. Es geht vor allem um Wochenenden und Tage, an denen erfahrungsgemäß besonders viele Menschen kommen. Später soll der Eintritt auf andere Tage ausgeweitet werden.

Mehr Touris als Einheimische

Im Kern von Venedig wohnen etwa 50.000 Menschen. An manchen Tagen strömen aber etwa doppelt so viele Touristen und Touristinnen durch die engen Gassen. Der Eintritt soll die Massen besser verteilen. Fachleute bezweifeln, dass das mit fünf Euro Eintritt funktioniert. Manche Restaurantbesitzer halten die Gebühr auch für Schikane.