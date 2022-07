Wer einen Tagesausflug nach Venedig machen will, muss ab dem nächsten Jahr eine Gebühr bezahlen.

Außerdem ist eine Voranmeldung nötig. Die Regeln gelten ab Mitte Januar 2023. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass die Gebühr drei bis zehn Euro betragen wird - je nachdem, ob Hochsaison ist und wie weit im Voraus gebucht wird. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren, Menschen mit Behinderung und Gäste, die in Venedig übernachten. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 300 Euro rechnen.

Die Stadt will auf diesem Weg die Touristenströme besser kontrollieren und für ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Einheimischen und Besuchern sorgen. Zwischen den Gruppen kommt es ab und an zu Konflikten, weil die Stadt gerade in den Sommermonaten überlaufen ist.