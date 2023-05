In Venedig gibt es Rätselraten, warum das Wasser an einer Stelle plötzlich grün leuchtet.

Betroffen ist der Canale Grande in der Nähe der berühmten Rialto-Brücke. Die italienische Feuerwehr und die Umweltbehörde untersuchen jetzt Wasserproben, um die Ursache dafür zu finden. Bisher gehen die Behörden aber laut Medienberichten nicht davon aus, dass die Farbe gefährlich ist.

Im Jahr 1968 hatte ein argentinischer Künstler das Wasser am Canale Grande schon mal grün gefärbt, um auf die Wasserverschmutzung hinzuweisen. Auch jetzt gibt es den Verdacht, dass es ein Umwelt-Protest von Klimaschützern sein könnte. Bisher hat sich aber niemand dazu bekannt. Zuletzt hatten Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation das Wasser im berühmten Trevi-Brunnen in Rom schwarz gefärbt. Danach kündigte die italienische Regierung härtere Strafen an.