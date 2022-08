Venedig will "ordentlich" bleiben.

Deshalb ist es zum Beispiel verboten, in den Kanälen der Stadt mit Standup-Paddles zu fahren oder zu baden. Jetzt sucht der Bürgermeister nach zwei jungen Männern, die dabei gefilmt wurden, wie sie Foil-Surfen.

Dabei wird an dem Surfbrett eine Konstruktion befestigt, die Auftrieb gibt und das Surfbrett damit antreibt. Venedigs Bürgermeister nannte die Männer "Schwachköpfe" und bot denen, die die beiden Männer identifizieren, ein Abendessen an. Er sagte auch, dass er als Bürgermeister gern mehr Kompetenzen hätte, um solche Leute zu bestrafen.

Bußgelder und sogar Gefängnis-Androhung

Die venezianischen Behörden gehen seit Jahren gegen - wie sie sagen - "schlechtes Benehmen" in der Öffentlichkeit vor. Leute, die beim Baden im Kanal erwischt werden, in Badekleidung in der Stadt rumlaufen, Müll wegwerfen oder Tauben füttern, bekommen Bußgelder.



Zuletzt war ein schottischer Tourist beim Baden erwischt worden. Venedigs Bürgermeister hatte danach gefordert, er solle dafür ein paar Tage ins Gefängnis.