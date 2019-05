In Venezuela ist die Inflation völlig außer Kontrolle geraten. Durch die Wirtschaftskrise ist die Landeswährung Bolivar nahezu wertlos geworden.

Wie genau das letztes Jahr aussah, hat jetzt die Zentralbank des Landes mitgeteilt. Nach ihren Angaben lag die Inflation bei 130.000 Prozent. Zum Vergleich: in den meisten Ländern ist sie einstellig, in kriselnden Staaten kann sie auch schon mal bis zu 90 Prozent hochgehen. Die offizielle Teuerungsrate in Venezuela liegt aber immernoch noch weit unter den Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Der hängt noch eine Null dran und schätzt die Inflation 2018 auf 1,37 Millionen Prozent. Dieses Jahr könnte sie sogar auf zehn Millionen Prozent steigen.

Venezuela ist in den vergangenen Jahren tief in eine Wirtschaftskrise geraten. Obwohl kein Staat auf der Welt über soviel Erdöl verfügt, hungern die Menschen. Grundnahrungsmittel und Medikamente fehlen, Hunderttausende haben ihr Land verlassen. Seit Monaten tobt zudem ein Machtkampf zwischen Präsident Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan Guaidó.