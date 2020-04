Der 35 Tonnen schwere Kueka-Stein war 1997 von dem deutschen Künstler Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld für ein Kunstprojekt in den Berliner Tiergarten gebracht worden. Der Künstler sagt, er hatte dafür die Erlaubnis von Venezuelas Regierung - die indigenen Pemonen haben aber heftig protestiert. Ihnen ist der Stein so heilig, dass er nicht mal angefasst werden darf. Der Fall führte zu diplomatischen Spannungen, es gab Proteste vor der deutschen Botschaft in Caracas.

Jetzt ist der Kueka-Stein in einem venezolanischen Hafen angekommen und soll zurück ins Gebiet der Pemonen im Süden des Landes gebracht worden. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro feierte die Aktion auf Twitter als Erfolg im Kampf für die indigenen Rechte.