Für Informationen, die zu seiner Ergreifung führen, soll es 15 Millionen Dollar geben. Außerdem wurde eine Anklageschrift veröffentlich, in der Maduro vorgeworfen wird, aus seinem Land eine kriminelle Organisation gemacht zu haben.

Die US-Regierung beschuldigt ihn außerdem, die Vereinigten Staaten mit Kokain zu überschwemmen und die Drogen als Waffe einzusetzen, um der US-Bevölkerung zu schaden.

Maduro reagierte wütend: Im Fernsehen sagte er, US-Präsident Donald Trump sei ein Rassist und handele in internationalen Beziehungen erpresserisch wie die New Yorker Mafia. Er wirft den USA schon länger vor, dass sie sich unerlaubt in sein Land einmischen.

Die USA erkennen Maduro schon länger nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. Stattdessen unterstützen sie Oppositionsführer Juan Guaidó.