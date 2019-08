90-60-90: Das galt mal als Ideal, auch in Venezuela.

Bei der Wahl zur "Miss Venezuela" haben die Veranstalter jetzt zum ersten Mal darauf verzichtet, die Maße von Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang zu nennen. Die Kommunikationschefin des Schönheitswettbewerbs sagte, die Schönheit der Frau hänge nicht von 90-60-90 ab. Sie bemesse sich am Talent. Trotzdem traten die 24 Kandidatinnen auch in Bademode gegeneinander an.

In Venezuela sind Schönheitswettbewerbe sehr beliebt. Viele Gewinnerinnen werden danach auch international bekannt. Bisher stammen sieben Miss Universe und sechs Miss World aus Venezuela.