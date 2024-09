In Venezuela wird Weihnachten dieses Jahr schon deutlich eher gefeiert.

Staatschef Nicolás Maduro hat den Start für das Fest auf den 1. Oktober vorgezogen. Damit dauert Weihnachten dann fast drei Monate. Der autoritär regierende Präsident hatte das schon mehrmals so gemacht. Jetzt begründet er das verfrühte Weihnachtsfest mit Dankbarkeit.

Hintergrund ist die schwere politische Krise in Venezuela. Maduro sagt, dass er mit Weihnachten den Frieden feiere - nach den - wie er sagt - "kriminellen Angriffen" auf seine Regierung.

Maduro ist in Venezuela seit mehr als zehn Jahren an der Macht. An der Präsidentschaftswahl Ende Juli gab es international Kritik und Betrugsvorwürfe.

Nach der Wahl kam es in Venezuela zu Massenprotesten mit vielen Toten.