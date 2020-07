Unsere direkten Nachbarplaneten gelten geologisch als relativ unspektakulär.

Von der Venus dachte man zum Beispiel, dass ihre Vulkane schon vor langer Zeit erloschen sind. Offenbar stimmt das aber nicht. Laut Forschenden der Uni Maryland in den USA gibt es auf der Venus wahrscheinlich noch aktive, ringförmige Vulkane, die Coronae genannt werden. Die formen sich, wenn heißes, flüssiges Material aus dem Inneren nach oben steigt - durch die Planetenkruste hindurch. Bis jetzt dachte man, dass die Venus-Kruste schon so kalt und fest geworden ist, dass da nichts mehr durchkommt. Die Forschenden haben aber in einigen der Coronae jetzt Merkmale gefunden, die nur in aktiven Coronae vorkommen. Daraus schließen sie, dass diese Vulkane zumindest vor kurzer Zeit noch aktiv waren.