Vor mehr als 250 Millionen Jahren gab es ein Massenaussterben auf unserem Planeten. Vulkanausbrüche führten zu einem Klimawandel. Innerhalb von einigen tausend Jahren starben wohl um die 90 Prozent der Arten aus, die damals lebten – das alles noch vor den Dinosauriern.

Forschende haben jetzt einen neuen Schuldigen für diese Katastrophe ausgemacht. Bisher galt ein Vulkanausbruch auf dem Gebiet des heutigen Sibiriens als wichtigste Ursache. Das Team der Universität New England in den USA sieht jetzt bei Vulkanen in Australien die Hauptursache. Die Forschenden machten Ascheschichten in Bodenproben aus New South Wales als Hinweise auf Super-Vulkanausbrüche aus. Diese sollen zu den stärksten der Erdgeschichte gehört haben – und waren wohl so heftig, dass sie Teile des heutigen Australiens unter einer Ascheschicht verschwinden ließen, die viele Meter dick war.

Im Vergleich dazu sehen die Forschenden die Vulkane in Sibirien eher in einer passiven Rolle. ((Zu dieser Zeit der Erdgeschichte gab es allerdings noch keine Kontinente wie heute, sondern wohl nur den Urkontinent Pangäa.))