Unsere Erde dreht sich einmal in 24 Stunden um sich selbst - die Dauer eines Tages und die Grundlage unserer Weltzeit.

Aber: Wie schnell sie sich dreht und in welchem Winkel ihre Achse dann steht, ist nicht immer gleich. Das wird unter anderem von Faktoren wie dem Mond, der Bewegung der Ozeane und sogar durch Erdbeben beeinflusst. Deshalb schwankt die Länge eines Tages immer ein bisschen.

Diese Schwankungen zu kennen, ist wichtig, unter anderem für Klimamodelle oder um Wetterphänomene wie El Niño vorhersagen zu können. Messungen dazu finden zum Beispiel am Geodätischen Observatorium Wettzell in Bayern statt. Dort liegt unter einem Fels in einer Druckkammer ein Laser, der Änderungen der Erdrotation anzeigt. Diese Anlage wurde optimiert und schafft jetzt mehr und präzisere Messungen. Damit können die Forschenden die Erdrotation bis auf neun Stellen genau messen - das entspricht einer Millisekunde pro Tag.