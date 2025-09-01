Gleiche Verpackung, aber weniger drin - deswegen ziehen Verbraucherschützer jetzt gegen den Milka-Hersteller Mondelez vor Gericht.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat beim Landgericht Bremen geklagt, sie wirft dem Unternehmen unlauteren Wettbewerb vor. Es geht um Schokoladentafeln von Milka. Weil die jetzt 90 Gramm wiegen und nicht mehr 100, spricht die Verbraucherzentrale von einer "Mogelpackung". Sie sagt, der Unterschied zwischen den jetzigen und alten Schoko-Tafeln sei nur im direkten Vergleich zu erkennen. Der Hersteller hält dagegen, dass das neue Gewicht auf jeder Verpackung draufsteht - und dass es auch auf Social Media eine Info zu den Änderungen gab.

Die Verbraucherschützer fordern auch von der Bundesregierung, dass sie verbindliche Vorgaben für Hersteller dazu rausgibt, wie mit schrumpfenden Packungsinhalten umgegangen werden muss.