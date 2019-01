Wenn wir im Netz ein Hotel buchen, was steht da eigentlich ganz oben?

Das beste? Das günstigste? Das beliebteste? Verbraucherschützer kritisieren die Rankings in Buchungsportalen. Denn die Angebote sind offenbar nicht immer so angeordnet, wie es für die Nutzer am besten wäre. Zum Beispiel werden Häuser, die auf ihren eigenen Websites günstigere Preise anbieten, weiter hinten gezeigt. Das hat eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ergeben.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sagt, so werden Hoteliers gezwungen, ihr günstigstes Angebot auf die Seiten der Buchungsportale zu stellen. Der Deutsche Hotelverband nannte die Ranglisten intransparent und rechtlich fragwürdig.

Für die Studie wurden die Portale Booking, Expedia und Kayak ausgewertet. Die Wissenschftler verglichen Angebote von mehr als 18.000 Hotels in 250 Städten. Laut den Buchungsportalen orientieren sich die Rankings vor allem an den Bewertungen und Erwartungen der Kunden.