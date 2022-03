Sie wollen ein stärkeres Immunsystem, eine gesunde Darmflora, glänzende Haare - es gibt viele Gründe, warum Menschen Nahrungsergänzungsmittel nehmen.

Und die Zahl der Menschen, die das tun, nimmt offenbar zu. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband. Etwa 1000 Erwachsene waren befragt worden. Die Hälfte gab an, innerhalb der vergangenen sechs Monate ein oder mehrere Nahrungsergänzungsmittel gekauft zu haben. Bei einer ähnlichen Umfrage vor sechs Jahren war es noch ein Drittel gewesen.

Eine Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale warnt: Solche Mittel können ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen - zum Beispiel das Herz schädigen oder andere Organe.

Verbraucherzentrale fordert strengere Regeln

Die Organisation forderte die Bundesregierung auf, für den Markt mit Nahrungsergänzungsmitteln strengere Regeln aufzustellen. Es könne nicht sein, dass Menschen in die Irre geführt werden - auf Kosten ihrer Gesundheit.

Die Verbraucherzentralen haben in den letzten Jahren Beschwerden gesammelt und 250 Produkte an Überwachungsbehörden gemeldet. Besonders häufig warnten die Verbraucherzentralen vor krebserregendem Ethylenoxid in pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, vor unzulässigen Arzneisubstanzen, vor Salmonellen und zu hohen Dosierungen einzelner Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln.



Ein Beispiel sind Kurkuma-Produkte: Enthalten sie zu viel Curcumin und Piperin, könnten die Mittel leberschädigend wirken.