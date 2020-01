Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung und beruft sich auf den zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragten. Laut Bericht geht es um ein H&M-Kundenzentrum in Nürnberg. Dort sollen sensible Infos von Mitarbeitenden gespeichert worden sein, zum Beispiel zu Krankheiten. Offenbar konnte die gesamte Leitungsebene auf die Daten zugreifen. Der Datenschutzbeauftragte sagte, dass es einen vergleichbaren Fall in den letzten Jahren so noch nicht gegeben habe. Laut Bericht wurde ein Bußgeldverfahren gegen H&M eingeleitet.

Das Ganze soll vor Monaten aufgeflogen sein, als Mitarbeitende des Kundencenters zufällig die Ordner im IT-System gefunden haben. H&M erklärt in einer Mitteilung, man bedauere den Vorfall und kooperiere mit dem Datenschutzbeauftragten.