Überall gibt es Leben auf der Erde. Wirklich überall? Zumindest einige Stellen stehen im Verdacht, dafür nicht geeignet zu sein.

Vor zwei Jahren hatten Forschende heiße, salzig-saure Tümpel in Äthiopien im Fokus. Die Bedingungen dort sind wohl auch für Mikro-Organismen zu unwirtlich, Spuren von Leben wurden darin damals nicht entdeckt.

Ein ganz anderes Extrem hat ein Forschungsteam jetzt in der Antarktis untersucht. In einem Gebirge in 2000 Metern Höhe gibt es eisfreie Böden, die schon seit Millionen Jahren trocken liegen. Die Forschenden nahmen Proben von dort und versuchten mit unterschiedlichen Methoden, Leben nachzuweisen: vergeblich. Keine Bakterien, keine Pilze, nichts.

Der Studie zufolge haben die extreme Kälte, die exponierte Lage, Salz und extrem wenig Wasser dazu geführt, dass sich dort wohl kein Leben ansiedeln konnte. Zumindest keins, das die Forschenden hätten nachweisen können.