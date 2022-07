Wenn der Bauch grummelt oder sogar ernsthaft krank wird, steckt oft eine Fehlkommunikation im Darm dahinter.

Die Kommunikation im Darm wird gebraucht, weil sich die Zellen der Darmschleimhaut ständig erneuern. Diese Zellen sind Spezialisten, zum Beispiel für die Aufnahme von Nährstoffen oder die Abwehr von Krankheitserregern. Die Entscheidung darüber, was gerade wo gebraucht wird, treffen die Stammzellen. Sie sitzen tief in der Darmschleimhaut und können nicht vom Fleck. Die Kommunikation muss also anders laufen.

Forschende aus den USA haben herausgefunden, dass dabei ein System von feinsten Gefäßen die entscheidende Rolle spielt. In diesen Gefäßen ist Lymphflüssigkeit mit Immunzellen und Botenstoffen. Alles zusammen funktioniert wie eine molekulare Auftragsliste dafür, welche Spezialzellen gerade gebraucht werden. Die Forschenden entdeckten auch ein Eiweiß, das dafür besonders wichtig ist. Es heißt REELIN, war schon vorher bekannt - aber in Sachen Aufgabenfülle offenbar unterschätzt worden.

Die Studie ist nachzulesen im Fachmagazin Cell Stem Cell.