Seit wann hat das Verdauungssystem ein Ende? Oder etwas direkter gefragt: Seit wann kennt die Natur das Popoloch?

Diese Frage habe Forschende, unter anderem von der Uni Jena, beantwortet. Sie haben winzige Würmer untersucht, die seit rund 550 Millionen Jahren auf der Erde leben. Sie gehören zu den ersten Lebewesen, die symmetrisch aufgebaut sind, die also wie wir Menschen zwei Körperhälften haben.

Die Wümer haben zwar noch keinen Anus, aber die erwachsenen Tiere bilden an ihrem Körperende einen Kanal aus, durch den sie Spermien abgeben. Die Forschenden haben bei den Würmern die Gene gefunden, die für die Ausbildung dieses Kanals sorgen. Und dieselben Gene sorgen bei anderen Tieren für die Ausbildung eines Anus, heißt es im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution.

Wann genau in der Evolution sich aus diesem Spermienkanal dann der Anus entwickelt hat, ist nicht ganz klar. Die Forschenden sagen: Erst durch die Bildung eines Verdauungssystems mit verschiedenen Bereichen war es möglich, effizient alle Nährstoffe aus der Nahrung herauszuholen. Nur so konnten sich dann auch große Tiere entwickeln.