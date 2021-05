Greenpeace wirft dem US-Konzern Amazon vor, weiterhin Neuware zu vernichten.

Laut einem Bericht der Umweltorganisation gibt es am Standort Winsen in Niedersachsen offenbar acht Arbeitsplätze, an denen original verpackte Produkte vorsortiert werden, die anschließend vernichtet werden sollen.

Ein Greenpeace-Mitarbeiter hatte mehrere Wochen verdeckt als Angestellter bei Amazon in Winsen gearbeitet. Er sagte, Amazon entsorge allein an diesem Standort jede Woche mindestens eine Lkw-Ladung nicht verkaufter Ware - darunter T-Shirts, Bücher und auch Elektro-Geräte. Und das, obwohl letztes Jahr dagegen ein Gesetz in Kraft getreten ist. Die sogenannte Obhutspflicht soll verhindern, dass noch intakte Ware zerstört wird. Das Problem: Bisher wird das von den Behörden kaum kontrolliert.

Amazon sagte der ARD-Sendung Panorama, nur wenn keine andere Möglichkeit mehr bestehe, würden Artikel zum Recycling oder zur Energierückgewinnung - oder als "allerletzte Option" - zur Deponierung gegeben. Die Zahl der betroffenen Produkte befinde sich im "Promillebereich". Wie viele es wirklich sind, lässt sich kaum überprüfen.