In Deutschland gab und gibt es dieses Jahr so viele "Pride"-Veranstaltungen wie noch nie.

Der Verein CSD Deutschland spricht von mehr als 140 Events. Außerdem rechnet er damit, dass durch die CSDs bis Ende des Jahres insgesamt fast vier Millionen Menschen erreicht werden konnten, was ebenfalls ein Rekord wäre. Laut dem Verein gibt es Christopher-Street-Paraden inzwischen nicht nur in den großen Städten, sondern auch in vielen kleineren Kommunen und auf dem Land.

Gleichzeitig registrierten die Organisatoren aber noch nie so viele Meldungen über Gewalt, Handgreiflichkeiten und Anfeindungen gegen die queere Gemeinschaft. Der Verein CSD Deutschland sagt: Homo- und Transphobie steckt noch tief in den Köpfen vieler Menschen.

Auf den "Pride"-Veranstaltungen wird für die Rechte und gegen die Diskriminierung von queeren Menschen demonstriert. Die Bezeichnung CSD geht auf Ereignisse im Jahr 1969 in New York zurück: Die Polizei stürmte damals eine Bar in der Christopher Street und löste einen Aufstand von trans Menschen, Schwulen und Lesben aus.