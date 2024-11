Wüste - in der Ferne die Hochhäuser von Dubai: Da ist eine Oase zur neuen Heimat für ein Rudel von Nagetieren geworden, die eigentlich in Argentinien leben.

Die patagonischen Maras sehen ein bisschen aus wie Kaninchen. Sie haben lange Beine, große Ohren, der Körper sieht ein bisschen aus wie ein sehr kleines Reh. Sie werden auch Pampashasen genannt.

Schon seit mehreren Jahren leben die Tiere in Höhlen in den Dünen. Schätzungsweise 200 sind es inzwischen. Wie die Tiere aus Südamerika sich dort angesiedelt haben, ist nicht ganz klar. In den Vereinigten Arabischen Emiraten halten viele Privatleute exotische Tiere. Ein Wissenschaftler sagt, dass es Maras häufiger in privaten Sammlungen gebe.

Er sagt, dass die Tiere eigentlich nicht an ein Leben in trockener Umgebung angepasst sind. Weil es in Dubai aber zum Beispiel Rasenflächen und Baumplantagen gebe, und nicht ihre üblichen Fressfeinde, können Maras überleben. In der Region jagen nur arabische Rotfüche. Pampashasen gelten auf der Roten Liste als potentiell gefährdet.