In Dubai, wo Streiks und Gewerkschaften verboten sind, haben die Fahrerinnen und Fahrer eines Essenslieferdienstes jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Monat ihre Arbeit niedergelegt.

Bestreikt wurde einen Tag lang der zu Delivery Hero gehörende Dienst Talabat in Dubai. Die Fahrer verlangen höhere Löhne bessere Arbeitsbedingungen. Vor Kurzem verhinderten die Frauen und Männer so, dass die Löhne noch gekürzt werden. Aktuell bekommen Talabat-Fahrer gerade mal etwas mehr als zwei Dollar pro Auslieferung, noch weniger als Fahrer für den Mutter-Konzern Delivery Hero.

Die Streikaktionen sind nicht nur wegen des eigentlichen Verbots in Dubai und einer möglichen Strafe bemerkenswert. Weil es sich in der Regel um ausländische Fahrerinnen und Fahrer handelt, droht ihnen auch noch die Ausweisung. In den Verenigten Arabischen Emiraten werden ausländische Arbeiter so oft systematisch unter Druck gesetzt und ausgenutzt.