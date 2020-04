Eine Sprecherin sagte, dass er nach seiner Covid-19-Erkrankung wieder an den Schreibtisch im Regierungssitz Downing Street zurückkehrt. Die letzten Wochen hatte er sich auf seinem Landsitz in der Nähe von London von der Krankheit erholt. Wegen anhaltendem Fieber wurde er drei Tage auf der Intensivstation behandelt. Seitdem vertritt ihn Außenminister Dominic Raab.

Kritiker werfen der britischen Regierung vor, zu langsam auf die Coronavirus-Pandemie reagiert zu haben. Weil es inzwischen an Schutzkleidung fehlt, wurde das medizinische Personal aufgerufen, Corona-Patienten ohne bisher vorgeschriebene komplette Schutzkittel zu behandeln. Auch die Tests sind knapp. Im Vereinigten Königreich sind bisher mehr als 20.000 Menschen an den Folgen der Erkrankung Covid-19 gestorben. Die tatsächliche Zahl könnte aber deutlich höher sein, da die Statistik nur Tote in Krankenhäusern erfasst, nicht aber Menschen, die zuhause oder in Pflegeheimen gestorben sind.