Das sind in den Augen der Vereinten Nationen die fünf größten unterschätzten Umweltgefahren für die Menschheit. In einem Bericht warnt das Umweltprogramm der Uno vor den Folgen: Die Möglichkeit, Organismen genetisch zu verändern, könnte zum Beispiel auch genutzt werden, um Biowaffen herzustellen. Durch immer neue Bauprojekte, Straßen und Zäune würden Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen zerschnitten und damit zerstört. Stickstoffverbindungen seien ein Problem, weil sie die Luft und Böden verpesteten, und derzeit kaum etwas unternommen werde, um sie zu recyclen. Dazu kommen die Folgen des Klimawandels. Dazu gehört erstens, dass in der Arktis die Böden im Sommer auftauen - dadurch werden riesige Mengen Kohlendioxid und Methan freigesetzt - was den Klimawandel weiter anheizt. Zweitens macht sich die Uno auch Sorgen darum, wie Menschen auf den Klimawandel reagieren - oft seien zum Beispiel neue Dämme gegen den steigenden Meeresspiegel eher kontraproduktiv - weil sie Menschen dazu verführen in Gegenden zu siedeln, die bald überschwemmt sein werden.

Das Umweltprogramm der Uno warnt regelmäßig vor Gefahren, die Experten für unterschätzt halten. In den letzten Berichten ging es unter anderem um Mikroplastik.