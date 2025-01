Der Louvre, eines der beliebtesten Museen der Welt, steht vor dem Verfall - davor hat die Chefin des Louvre in einem Brief an Frankreichs Regierung gewarnt, dessen Inhalt vor ein paar Tagen durchgesickert ist.

Jetzt war Präsident Emmanuel Macron vor Ort und hat eine umfassende Renovierung angekündigt. Dazu soll auch ein neuer Eingang nahe der Seine gehören - bisher gibt es nur den an der Glaspyramide. Teil der Umbauarbeiten soll außerdem ein eigener Raum sein für das berühmteste Gemälde des Louvre, die Mona Lisa von Leonardo Da Vinci. Jeden Tag schauen sich rund 20.000 Leute das Bild an und es ensteht ein regelrechter Stau. Dazu kommen jede Menge Verschleißspuren, die es jetzt zu beheben gilt: wie undichte Wasserleitungen, regelmäßige Stromausfälle und Temperaturschwankungen, die Besuchern und Gemälden zusetzen. Zum letzten Mal ist der Louvre in den 1980er Jahren renoviert worden und damit längst nicht mehr auf dem neuesten Stand. Macron sagt, dass bis 2031 alles fertig sein soll. Mit welchen Kosten die Regierung rechnet, hat er nicht gesagt. Frankreich muss derzeit viel sparen. Einen Teil der Kosten sollen laut Macron Besucherinnen und Besucher aus Nicht-EU-Ländern stemmen, die einen höheren Eintrittspreis bezahlen sollen. Unklar ist, ob das reicht. Auf Social Media kursieren gerade Posts, nach denen Macron angeblich sogar die Mona Lisa verkaufen will, um die Louvre-Renovierung zu bezahlen. Das ist aber nur Satire.