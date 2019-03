Zwei Männer wurden vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen, weil das mutmaßliche Opfer "männlich" ausgesehen habe - und damit nicht attraktiv für die beiden Beschuldigten. Als Beleg dafür sah das Gericht an, dass einer der Männer die Frau mit dem Spitznamen "Wikinger" in seinem Handy abgespeichert hatte. Verhandelt wurde der Fall in der Stadt Ancona an der Adriaküste. Eine Frau beschuldigte die zwei Männer, sie mit KO-Tropfen gefügig und dann vergewaltigt zu haben. Das Gericht war aber der Meinung, das mutmaßliche Opfer habe selbst den Zitat - "ausgelassenen Abend" - organisiert.

Das Verfahren fand schon 2017 statt - die Urteilsbegründung wurde erst jetzt bekannt, weil das Oberste Gericht Italiens eine neue Verhandlung anwies. Vor dem Gericht in Ancona, gab es Demonstrationen von Frauenrechtsaktivistinnen.