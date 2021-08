Porsche-Fahrer haben offenbar am häufigsten Punkte in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg, und auch Audi und BMW liegen auf den vorderen Plätzen. Das zeigt die Auswertung eines Vergleichsportals, das Kfz-Versicherungsverträge vermittelt. Nach den Zahlen hatten knapp elf Prozent der Porsche-Besitzer beim Abschluss eines Vertrags Punkte in Flensburg, dann kam Jaguar mit knapp zehn Prozent, und auf Platz drei Audi, BMW und Land Rover mit gut acht Prozent. Hinten in der Automarken-Liste der Verkehrssünder stehen Mitsubishi, Peugeot und Renault mit weniger als sechs Prozent. Die Unterschiede sind also eher klein, außerdem nennt das Vergleichsportal keine absoluten Zahlen.

Aber die Reihenfolge der Automarken in der Liste passt auch in etwa zur Schadens- und Unfall-Bilanz der Versicherungen; dort werden allerdings insgesamt 31.000 Automodelle unterschieden und nicht nur die Marken.