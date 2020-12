Der Konzern hatte Erinnerungsfotos für Besucher verändert und ihnen zum Beispiel in der Looping-Bahn einen Mund-Nasenschutz ins Gesicht gephotoshoppt. Denn in den Parks galt an Fotostationen, wenn ein Mensch auf einem Bild keine Maske trug, dann durfte das Bild nicht gedruckt werden, auch nicht, wenn andere Menschen auf dem Bild sich korrekt verhalten hatten. Sehr zum Ärger einiger Gäste, die so wegen eines Regelverstoßes von Fremden, die mit ihnen im Wagen saßen, keine Erinnerungsfotos bekamen. Also testete Disney digitale Masken, um die Fotos zu retten.

Doch damit ist jetzt Schluss. Wie die Firma mitteilte, wird weiterhin von den Gästen erwartet, dass sie in den Parks Mund und Nase bedecken, außer wenn sie gerade essen oder trinken.