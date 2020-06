Und wie das geht, können sie nicht nur von ihrer Mutter lernen, sondern auch noch später im Erwachsenenalter. Das zeigt eine Untersuchung der Uni Zürich. Die Forschenden haben dazu zehn Jahre lang Delfine in Shark Bay in Westaustralien beobachtet.



Sie schreiben im Fachmagazin Current Biology, dass Delfine von anderen Delfinen lernten, Fische mithilfe von leeren Muscheln zu fangen: Die legten sie wie eine Falle aus - und wenn ein Fisch darin feststeckte, brachte der Delfin die Muschel samt Beute an die Wasseroberfläche und schüttelte sie, bis das Wasser herauslief und der Fisch im Delfinmaul landete.



Voneinander zu lernen, ist laut den Forschenden vor allem typisch für Menschen und Menschenaffen. Dass Delfine das auch können, ist neu. Sie können sich damit also auch an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen.