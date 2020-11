Wir Menschen starten oft mit einer langen To-Do-Liste in den Tag: Wir planen, was wir tun wollen.

Krähen können das offenbar auch: Eine Studie in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B zeigt, dass Krähen für die Zukunft planen und vorausschauend denken können. Sie können zum Beispiel das richtige Werkzeug mitnehmen, um etwas später eine Aufgabe zu lösen.

In dem Versuch lernten die Krähen erst, wie sie mit einem Holzhaken oder einem Stein an ein Fleischstück zur Belohnung rankommen konnten. Dann bekamen sie in einem anderen Raum verschiedene Gegenstände zur Auswahl: Den Holzhaken oder den Stein, andere Gegenstände zur Ablenkung und auch noch ein Apfelstückchen. Das ist für Krähen aber nicht so lecker wie das Fleisch.

Die Vögel konnten nur einen Gegenstand nehmen, dann verschwanden die anderen. Dabei zeigte sich: Ein Teil der Krähen plante im Voraus. Sie wählten das Werkzeug, um es danach zu nutzen, um an das Fleisch zu gelangen.