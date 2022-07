Eine gemeinsame Sprechweise verbindet - was wir vom Dialekt kennen, gilt offenbar auch für Brillenpinguine.

Das zeigt eine Studie im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B, für die ein Forschungsteam drei Pinguin-Kolonien über drei Jahre lang beobachtet hat. Dabei passten die Brillenpinguine ihre Rufe an die von ihren Partnern und Kolonie-Kollegen an. Das könnte es ihnen leichter machen, für sie wichtige Artgenossen im ganzen Geschnatter besser herauszuhören; aber es gibt auch die Theorie, dass der gemeinsame Pinguin-"Dialekt" wichtig für soziale Bindungen ist. Das ist auch beim Menschen ein Forschungsthema, in der der Soziolinguistik.

Mensch und Pinguin - evolutionär weit entfernt, sprachlich ähnlich

Das Forschungsteam findet das Ganze auch spannend, weil Pinguine evolutionär gesehen relativ weit weg vom Menschen sind. Wenn Sprache bei beiden Arten trotzdem ähnlich funktioniert, könnte das helfen, die Grundlagen der Sprachentwicklung an sich besser zu verstehen.