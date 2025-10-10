Ein Rotkehlchen flattert nachts auf seinem Zug in den Süden – dann schießt eine Fledermaus heran, packt den Vogel und frisst ihn gleich im Flug.

Forschende haben den Riesenabendsegler - die größte Fledermaus Europas - mit Mini-Sendern ausgestattet. Die Daten zeigen: Die Tiere steigen mehrere hundert Meter hoch, orten ihre Beute per Ultraschall und stürzen sich dann in rasanten Verfolgungsjagden auf die Vögel. In einem Fall fing ein Riesenabendsegler nach fast dreiminütiger Verfolgung tatsächlich ein Rotkehlchen. Anschließend waren auf dem Messgerät 23 Minuten lang Kaugeräusche zu hören.

Dass die Tiere Vögel jagen, war schon länger vermutet worden, weil man Federn in ihrem Kot gefunden hatte. Der direkte Beweis fehlte bisher – den liefert die Studie im Fachmagazin Science jetzt. Darin erklärt das Team auch, dass die Fledermäuse die Vögel mit einem kräftigen Biss töten und ihnen dann die Flügel abbeißen - wahrscheinlich, um Gewicht und Luftwiderstand zu reduzieren. Danach stülpen sie offenbar die Flughaut zwischen ihren Hinterbeinen wie einen Beutel nach vorne, um den Vogel während des Fluges fressen zu können.

Für die Bestände der Singvögel ist das aber keine Gefahr: Riesenabendsegler sind selbst selten und bedroht, weil ihre Lebensräume schwinden.

