Prinzipien zu haben, ist gut - aber manchmal machen wir doch eher das, was andere machen: zum Beispiel, wenn es um Vorschriften in der Corona-Pandemie geht.

Das haben Forschende aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den USA festgestellt. Sie fragten Menschen in 100 verschiedenen Ländern, was sie und ihr Umfeld von den geltenden Corona-Beschränkungen halten - und ob sie die befolgen. Dabei zeigte sich, dass Menschen die Regeln am ehesten befolgten, wenn ihre Familie und Freunde das auch taten. Das hatte sogar einen stärkeren Effekt auf das Verhalten der jeweiligen Person als ihre eigene Meinung zu den Regeln - und zwar in allen untersuchten Ländern und unabhängig von Alter, Geschlecht und davon, wie schlimm die Pandemie dort jeweils war.

Aus Sicht der Forschenden haben Regierungen in westlichen Ländern in der Corona-Pandemie zu sehr darauf gesetzt, dass einzelne Personen sich richtig verhalten. Sie meinen, um mehr Akzeptanz für Beschränkungen und auch Impfungen zu erreichen, könnten zum Beispiel Apps helfen, die einem sagen, wenn sich Freunde haben impfen lassen, oder auch Statements von Prominenten.